فتح باب التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، فتح باب تقديم التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بمدرج مدرسة بنها التجارية المتقدمة خلف ديوان عام محافظة القليوبية، بداية من السبت المقبل 8 فبراير الجاري، ولمدة 6 أيام من الشهر ذاته على أن يخصص يومًا واحدًا لكل إدارتين.

وأكد "عجلان" في تصريحات صحفية اليوم، أنه جري تحديد يوم 8 فبراير لإدارتي قها وبنها، و9 فبراير لإدارتي طوخ وكفر شكر، و10 فبراير لإدارتي القناطر الخيرية وقليوب، و11 فبراير لإدارتي شرق وغرب شبرا الخيمة، و12 فبراير لإدارتي شبين القناطر والخصوص، و13 فبراير لإدارتي الخانكة والعبور.

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وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أنه لابد وأن يرافق الطالب ولي الأمر فقط يوم الاطلاع، على أن يتم الالتزام بتاريخ الاطلاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة، منعًا للتزاحم ولتيسير الأمور، كما يمنع منعا باتًا اصطحاب الهاتف المحمول أثناء الاطلاع.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أيام السبت والأحد الموافقين 15 و16 فبراير الجاري لجميع الإدارات للطلاب الذين تخلفوا عن تقديم الطلبات في الموعد المحدد، كما سيتم تحديد موعد الاطلاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة.

كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الإعدادية أمس الأحد، بنسبة نجاح بلغت 70.28%.