سقوط تشكيل عصابي لسرقة المنازل في القطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة المنازل بالقطامية، بعد سرقتهم أموال ومشغولات ذهبية وأسلحة وذخائر من 7مساكن.

تلقى العقيد سمير مجدي مفتش قطاع القاهرة الجديدة، معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة القطامیة، مفادھا أن كل من "أحمد. ن"، 34 سنة، عاطل ومسجل خطر، سرقات عامة، تحت رقم 18991 فئة "ج"، والسابق اتهامه في 14 قضية، و"محمد. ر"، 45 سنة، عاطل، والسابق اتھامه في 3 قضایا، و"محمود. س"، 32 سنة، عاطل، والسابق اتھامه في القضیة رقم 7356 لسنة 2013م السلام أول "مخدرات"، بتكوين فیما بینھم تشكیلاً عصابیاً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأنھم وراء ارتكاب العدید من الحوادث وبإجراء التحريات تبین صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددھم.

أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أیدوھا، واعترفوا بارتكاب 7حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني علیھم تعرفوا علي المضبوطات واتھموھم بالسرقة وأضاف المجني علیھم من الخامس إلى السابع بعدم سابقة اكتشافھم وقائع السرقة، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة، وبالعرض على النیابة العامة، قررت حبسھم احتیاطیاً على ذمة التحقيقات.