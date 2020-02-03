يبدأ سعره من 16 ألف دولار .. "كافيار" تطلق هاتف Cyberphone

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ): أطلقت شركة "كافيار" (Caviar) هاتفها الذكي Cyberphone الجديد، وهو عبارة عن الهاتف آيفون 11 Pro بتصميم يحاكي الشاحنة الكهربائية تسلا Cybetruck. وأوضحت الشركة الروسية أن هاتفها الذكي Cyberphone الجديد يمتاز بجسم مصنوع من التيتانيوم ذي حواف حادة على غرار تصميم الشاحنة تسلا Cybetruck. وأشارت "كافيار" إلى أن هاتفها الذكي Cyberphone الفريد من نوعه يتوفر بإصدار محدود يقتصر على 99 نسخة فقط بسعر يبدأ من 920ر15 ألف إلى 220ر18 ألف دولار أمريكي.

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