وزارة التعليم: الدراسة السبت المقبل وإجراءات للحاظ على سلامة الطلاب (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2019، وأنه لا نيه لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وأن الدراسة في موعدها الذي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020 يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وأهابت الوزارة، بحسب بيان، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلي إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة.​