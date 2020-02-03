تركيا تعلن ارتفاع قتلاها في إدلب إلى 6 جنود

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ): أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين ارتفاع عدد قتلاها بنيران قوات النظام في سورية إلى ستة جنود. وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق مقتل ما لا يقل عن أربعة جنود أتراك وإصابة تسعة آخرين جراء قصف مكثف شنته قوات الرئيس السوري بشار الأسد على إدلب شمال غربي سوريا.

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