إحالة مدير مدرسة الفرافرة الثانوية المشتركة في الوادي الجديد للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي: أحال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح مرغني، اليوم الاثنين، مدير مدرسة الفرافرة الثانوية المشتركة للتحقيق العاجل. جاء ذلك لقيام المدرسة بالخروج عن القوانين الخاصة بأعمال الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي ومخالفة قواعد النشر. وأكد "مرغني"، أنه لا تهاون مع أي مقصر أو مخالف في أداء العمل وستتم المحاسبة وفق اللوائح والقوانين المنظمة، متابعًا "نسعى جميعًا لتطوير الأداء شكلًا ومضمونًا بقطاع التعليم وإدارته التعليمية المختلفة فلا تهاون مع مقصر والتكريم ينتظر المتميز".

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