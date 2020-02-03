محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات بطاريات السيارات. تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، أفادت قيام (6 أشخاص –لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة -جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات بطاريات السيارات حال توقفها بالطرق الرئيسية والفرعية. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهم (تروسيكل -بدون لوحات معدنية) ملك وقيادة أحدهم ومحمل عليه (18 بطارية سيارة مختلفة الأحجام) أثناء قيامهم بنقلها لمسكن أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وأن البطاريات المضبوطة بحوزتهم خاصة بـ (14 واقعة سرقة). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 14 واقعة.. سقوط عصابة سرقة بطاريات السيارات في القليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.