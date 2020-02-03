الإمارات تتصدر تويتر بعد اكتشافها حقل غاز طبيعي

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، عن اكتشافها مكمن جديد للغاز الطبيعي بين منطقتى سيح السديرة في أبوظبي وجبل علي في دبي ، مؤكدة أن مخزون المكمن يقدر بنحو 80 ترليون قدم مكعبة، ليحقق الاكتفاء الذاتى من إمدادات الغاز الطبيعي، ويدعم المشاريع التنموية الكبرى خلال المرحلة المقبلة تماشياً مع استراتيجية التطوير الهادفة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وقال مغردون، إن ما يقوم

به الشيخ محمد بن راشد في تحفيز الموظفين في دولة الإمارات شيء يُدرس لوضع الإمارات بين أهم الدول تقدمًا وإكتفاء ذاتي، مستشهدين بقول الله تعالى:" وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ".

وتابع أخرون:" نبارك لدولة الإمارات إعلانها اكتشافاً جديداً يحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في حقل

"جبل علي" في المنطقة الواقعة بينوأبوظبي".

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ولفت أخرون أن قيادة الإمارات الرشيدة تضع المواطن على قائمة الأوليات، وتعمل على تقدم البلاد لمواكب أحدث التطورات في العالم، ما جعل الله يمنحها موارد طائلة تضعها على قائمة أهم الدول المنتجة للغاز.

ووأضاف البعض:"قبل أيام نشر الشيخ محمد بن راشد تغريدة لمعرفة المعلمة صاحبة الطاقة الإيجابية والمعاملة الحسنة لطلابها وعفويتها الرائعة ، وقام بتكريمها بوسام وترقية، هذا هو مفهوم القيادة، وهذا هو مفهوم الثواب والعقاب لمن يستحق".