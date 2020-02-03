الصحة السعودية: نتائج فحوصات الطلاب العائدين من الصين "سلبية"

ذكرت وزارة الصحة السعودية، أن نتائج الفحوصات المختبرية الأولى للطلاب السعوديين العشرة العائدين من الصين جاءت سلبية، ما يعني أنهم غير مصابين بفيروس (كورونا).

وأوضحت الوزارة - في تغريدة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، أوردتها قناة (العربية الحدث) اليوم الاثنين - أن طاقمَا طبيَا مختصَا استقبل

الطلاب وقام بالكشف عليهم وتم إبقائهم تحت الحجر الصحي احترازيًا، مؤكدًا عدم وجود أي أعراض للإصابة بفيروس (كورونا) لديهم وسلامتهم تمامًا.وعلى صعيد متصل، ثمن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، جهود السلطات الصينية في إجلاء الطلاب العشرة من "ووهان".وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قد جدد منذ أيام عدم تسجيل أية حالة إيجابية للإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في المملكة.يُذكر أن طائرة سعودية كانت قد وصلت، أمس الأحد، إلى العاصمة "الرياض" وعلى متنها 10 طلاب تم إجلائهم من "ووهان" الصينية، معقل فيروس (كورونا)، وذلك بعد أن أعلنت الخطوط الجوية السعودية تعليق الرحلات إلى مدينة (جوانزو) الصينية.