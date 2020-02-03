جدد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز دعم المملكة الأردنية الهاشمية لاستقرار العراق والحفاظ على امنه وسيادته. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي من نظيره الأردني الذي قدم التهاني له بمناسبة تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، متمنيا له التوفيق والنجاح.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأثنين ،أنه تم خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي، والتأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها شعوب المنطقة.

من جهته ، شكر علاوي رئيس الوزراء الأردني لمواقف بلاده الداعمة ، واشاد بروح العلاقات الاخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا اهمية الارتقاء بها خدمة للمصالح المشتركة للشعبين العراقي والاردني. له بمناسبة تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، متمنيا له التوفيق والنجاح.وذكرت الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأثنين ،أنه تم خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي، والتأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها شعوب المنطقة.من جهته ، شكر علاوي رئيس الوزراء الأردني لمواقف بلاده الداعمة ، واشاد بروح العلاقات الاخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا اهمية الارتقاء بها خدمة للمصالح المشتركة للشعبين العراقي والاردني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الأردني يؤكد دعم المملكة لاستقرار العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.