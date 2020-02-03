العراق و بلجيكا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، مع نظيره البلجيكي فيليب غوفن، تعزيز العلاقات الثنائيّة في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة، والقضايا الإقليمية.

قال الحكيم في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية، اليوم الإثنين، إنه تم خلال اللقاء الذي جمعهما بحث التطورات السياسية، والأمنية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أهمية

احترام الجميع لسيادة العراق، ودعم جهوده للقضاء على الإرهاب، وإعادة الإعمار، كما استعرضا تطورات الأنه تم الاتفاق على أهمية استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف، والعمل على إزالة أسباب عودة تنظيم داعش الإرهابي، والتعاون بشأن المقاتلين الأجانب، وتقديمهم إلى العدالة حسب الأنظمة الوطنية ذات الصلة.ودعا الحكيم الاتحاد الأوروبيّ لأن يضطلع بدور لضمان حقوق الشعب الفلسطينيّ في إقامة دولة مُوحدة قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لقرارات الشرعيّة الدولية.وأعرب عن موقف العراق الرافض لما يسمى صفقة القرن.وأضاف ضرورة دعم الجهود الرامية لتخفيف التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكيّة؛ لتجنيب المنطقة خطر أي حرب مُدمّرة تكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم.