اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينة (وفا)- بأن 44 مستوطنا و85 طالبًا يهوديًا يرافقهم 11 موظفًا وضابطًا من حكومة الاحتلال نفذوا جولات استفزازية في باحاته، خصوصًا مصلى باب الرحمة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.
وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال شابًا لم تعرف هويته بعد، قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على النساء بالضرب والدفع خلال وجودهن أمام مركز شرطة "القشلة" في القدس، واعتقلت مرابطة بعد ضربها.
كانت هذه تفاصيل خبر عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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