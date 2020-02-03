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ارتفاع معدلات التضخم في تركيا لـ 12.15%

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ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع إلى 12.15% على أساس سنوي في يناير الماضي، حسبما ذكر معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين.

 

وفاقت النتيجة نتائج استطلاع أجرته

وكالة "رويترز"، والذي أظهر أنه من المتوقع أن يستقر التضخم عند 11.86% في الشهر الماضي، بعدما كان عند 11.84% في ديسمبر.

 

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وزادت أسعار المستهلكين بنسبة 1.35% عن الشهر السابق في يناير الماضي، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 1.10%.

 

فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.84% عن الشهر السابق في يناير الماضي لتصل الزيادة السنوية إلى 8.84%، وفقا لما أظهرته البيانات.

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