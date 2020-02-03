باكستان تستأنف الطيران مع الصين بعد تعليقه بسبب «كورونا»

وصل اليوم الاثنين أكثر من 60 راكباً من مدينة أورومتشى الصينية إلى باكستان، بعد استئناف عمليات الطيران المباشر بين البلدين، بعد أن تم تعليقها لثلاثة أيام.

ونقلت محطة «جيو» الإخبارية الباكستانية عن متحدث باسم شعبة الطيران، قوله في بيان مقتضب بإسلام آباد، إن باكستان قررت استئناف عمليات الطيران المباشر، والتي كان قد تم تعليقها في 31 من يناير، كإجراء وقائي للسيطرة على انتشار فيروس كورونا القاتل.

وقالت مصادر إنه سيتم فحص الركاب على متن الطائرة للتحقق من إصابتهم بالفيروس، قبل السماح لهم بمغادرة المطار.

وكانت باكستان أوقفت رحلاتها من وإلى الصين الجمعة الماضي، فور ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين، وهو الأمر الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه حالة طوارئ صحية عالمية.