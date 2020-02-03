عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، بأن 44 مستوطناً و85 طالباً يهودياً يرافقهم 11 موظفاً وضابطاً من حكومة الاحتلال نفذوا جولات استفزازية في باحاته، خصوصاً مصلى باب الرحمة قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.
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وفي السياق اعتقلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك واعتدت على النسوة بالضرب والدفع خلال تواجدهن أمام مركز شرطة "القشلة" في القدس واعتقلت فتاة بعد ضربها.
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