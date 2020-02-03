سول: التدريبات العسكرية مع واشنطن لن تكون محدودة

أعربت وزارة الدفاع في سول اليوم الإثنين، عن أسفها بسبب ورود تقارير إخبارية تفيد بأن التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستكون محدودة.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المتحدثة باسم الوزارة، تشوي هيون سو، قولها في مؤتمر صحفي دوري، إن التقارير الإخبارية أشارت اليوم إلى أن التدريبات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن ستكون محدودة بسبب اتفاق 19 سبتمبر العسكري بين الكوريتين، مؤكدة بوضوح على أن ذلك ليس صحيحاً.

وشددت على أن سلاح المدرعات يجري التدريبات العسكرية، في إطار الالتزام بالاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين في عام 2018، معربة عن أسفها من نشر هذه التقارير الإخبارية، رغم أن التدريبات تجري كما كان مخططا لها.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الدفاع أن ميزانية هذا العام للتدريبات العسكرية زادت بنسبة 58.7 بالمئة عن العام الماضي لترتفع من 11 مليار وون (9.24مليون دولار) إلى 29.8 مليار وون (25 مليون دولار).

يذكر أن الاتفاق العسكري جاء بهدف إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، وبموجب الاتفاق العسكري، اتفقت الكوريتان على وقف الأعمال العدوانية وإزالة نقاط الحراسة في المنطقة منزوعة السلاح وغيرها.