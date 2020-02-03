بعد هجوم لندن.. بريطانيا تشدد القواعد على المدانين بالإرهاب

سيفرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قواعد أكثر صرامة على إطلاق سراح المدانين في جرائم إرهابية بعدما طعن إرهابي شخصين عقب أيام من إطلاق سراحه بعد أن قضى نصف مدة سجنه.

وقتلت الشرطة سوديش أمان أمس الأحد، بعد أن هاجم المارة بسكين في شارع مزدحم بلندن. وكان أمان قد سجن في 2018 في تهم بحيازة وثائق إرهابية ونشر مطبوعات إرهابية.

وقال جونسون إن الحكومة ستعلن تغييرات جذرية في نظام التعامل مع المدانين في جرائم الإرهاب.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل "هذه الإجراءات ستأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذت بالفعل" وأضافت أن تشريعاً سيسن لإنهاء الإفراج المبكر عن المدانين في جرائم الإرهاب.

وتابعت "من الصواب إبقاء هؤلاء الأفراد خلف القضبان".

وناقش الساسة البريطانيون مراراً تشديد القواعد المتعلقة بالإرهاب وتزايدت الدعوات لذلك بعد أن قتل مدان سابق شخصين وأصاب ثلاثة بجروح قبل أن تقتله الشرطة قرب جسر لندن في نوفمبر.

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قالت الشرطة إن أمان منفذ هجوم الأمس أطلق سراحه منذ فترة وجيزة وكان قد سجن بتهمة الترويج لمواد تحض على الإرهاب.

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