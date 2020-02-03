الصين: نحن بحاجة "ملحة" لأقنعة واقية لاحتواء "كورونا"

قالت الصين، اليوم الإثنين، إنها "بحاجة ملحة" لأقنعة طبية واقية مع تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد عدد ضحايا أزمة فيروس سارس عام 2002، بينما فاق عدد المصابين 17 ألفاً.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا شونيانج في إيجاز صحافي "ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات واقية ونظارات وقاية".

وصل عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 361 شخصاً، مع وجود من 17 ألفاً و205 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس مع نهاية يوم الأحد، في ظل استمرار تفشي الوباء.

اقرأ أيضاً... وفيات فيروس كورونا ترتفع إلى 361 في الصين