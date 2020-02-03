المحتجون للصدر : دعم علاوي ” خيانة “

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 فبراير 2020 01:14 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

بعد أن طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، أنصاره بالتعاون مع قوات الأمن العراقية لإعادة فتح المدارس والشوارع التي أغلقها المحتجون على تكليف محمد توفيق علاوي، رئيسا للوزراء في البلاد، نفذ أنصار الصدر أو من يعرفون باسم “أصحاب القبعات الزرقاء” ما طلبه زعيمهم، وانتشروا بين المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد واعتدوا عليهم .

إلا أن المتظاهرين عادوا ورددوا هتافات مناوئة للصدر بعد موقفه الأخير الذي قال فيه إن رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي متوافق عليه من الشعب، وأشار المتظاهرون إلى أن الصدر ينوي اختلاق المشاكل لأن الشعب العراقي لم يختر علاوي رئيسا للحكومة، بحسب تعبيرهم.

رصاص حي بالنجف

وفي النجف أيضا، اندسّ أنصار الصدر بين المحتجين وهددوهم بالسلاح، حيث تم إطلاق رصاص حي في المنطقة.

بدورها، دعت مديرية شرطة محافظة النجف المتظاهرين السلميين إلى الالتزام بالأماكن المخصصة للتظاهر بالمحافظة، داعية المتظاهرين إلى عدم الخروج من ساحة التظاهرات المركزية في المحافظة “حفاظا على سلامتهم”، بحسب البيان الذي أصدرته حول الوضع.

وفي جامعة البصرة جنوب البلاد، أطلق الطلاب هتافات أخرى منددة بتكليف علاوي.

كما سيطر أنصار الصدر على منصة بابل في مدينة الحلّة مركز محافظة بابل، وقاموا بمهاجمة المحتجين السلميين.

من جهة أخرى، طرد متظاهرو ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية جنوب البلاد، الأحد، أنصار الصدر بعد تمزيقهم لافتة تحتج على تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة.

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ونشر ناشطون مقاطع فيديو توضح مشادات كادت تتحول إلى اشتباك بين المتظاهرين و”أصحاب القبعات الزرقاء” في الناصرية.

يذكر أن أفراد القبعات الزرقاء هم أنصار للتيار الصدري يتبعون لـ”سرايا السلام”، وهي الجناح العسكري التابع لزعيم التيار مقتدى الصدر الذي رحب بتكليف علاوي واعتبره “خطوة جيدة”، ما أثار ضده موجة سخط واسعة.

المحتجون للصدر: “خيانة”

وكان زعيم التيار الصدري قد طالب تزامناً مع خروج المئات من المتظاهرين العراقيين، الأحد، في مدن عدة تعبيراً عن رفضهم تكليف محمد توفيق علاوي لتأليف الحكومة الجديدة، حيث قاموا بقطع عدد من الطرق في الناصرية، القوات الأمنية بمنع كل من يحاول قطع الطرقات في العراق، ودعا أيضاً وزارة التربية لمعاقبة من يعرقل الدوام المدرسي.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”،”إن “الثورة يجب أن تعود إلى انضباطها وسلميتها”، وذلك لكي ينعم الجميع بحياتهم اليومية، بحسب تعبيره.

بالمقابل، اعتبر المحتجون رسالة الصدر ودعمه لعلاوي “خيانة”، وهتفوا في ساحة الطيران وسط بغداد “مرفوض بأمر الشعب لا تغرد إنت بكيفك”، وأخرى “ثورة شبابية ما حد قادها”.

يشار إلى أن العراق يعيش منذ الأول من أكتوبر 2019، احتجاجات مطلبية تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة وتسمية رئيس وزراء مستقل ومحاربة الفساد وملاحقة المسؤولين عن إراقة دماء المتظاهرين.

كما يشهد مظاهرات حاشدة في مختلف الميادين منذ الإعلان عن تولية علاوي رئاسة الحكومة.