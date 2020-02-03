أردوغان يؤكد والنظام ينفي .. خلاف حول قتلى إدلب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 فبراير 2020 01:14 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

بعد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي الإثنين مقتل حوالي 35 عنصراً من قوات النظام السوري، رداً على قصف الأخيرة لموقع تركي أدى إلى مقتل 4 جنود أتراك، أفادت وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام أن رد القوات التركية في ريف إدلب لم يسفر عن أي إصابة أو ضرر.

في حين أعلنت روسيا أن تركيا لم تنفذ ضربات جوية على مواقع قوات النظام السوري.

كما اعتبرت، بحسب ما نقلت وكالة تاس، أن القوات التركية تعرضت لهجوم سوري بسبب عدم ابلاغها عن تحركاتها في إدلب.

مقتل 13 من قوات النظام

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان أفاد أن قصف الطيران والمدفعية التركيان على مواقع النظام على حماة واللاذقية وإدلب في شمال غرب سوريا، أدى إلى مقتل 13. وأشار إلى دخول طائرات تركية أجواء محافظة إدلب السورية.

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في حين أعلن الرئيس التركي مقتل ما بين ثلاثين و35 جنديا من قوات النظام. وقال أردوغان في مؤتمر صحافي في مطار اسطنبول قبل أن يتوجه إلى أوكرانيا إن “طائراتنا من طراز اف-16 وقطع مدفعيتنا تقوم حاليا بقصف أهداف حددتها أجهزة استخباراتنا”.

من جهة أخرى، حذر أردوغان روسيا من التدخل، قائلاً “اريد خصوصا أن أبلغ السلطات الروسية أن محاورنا هنا ليس أنتم بل النظام السوري ولا تحاولوا عرقلة عملنا”. وأضاف “لا يمكننا أن نقف صامتين بينما جنودنا يقتلون. سنواصل المطالبة بالمحاسبة”.

“على الرغم من التنسيق السابق”

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت قبيل ذلك مقتل أربعة جنود أتراك وجرح تسعة آخرين الاثنين في قصف مدفعي للنظام السوري في منطقة ادلب (شمال غرب سوريا). وقالت في بيان “قتل أربعة من إخوة السلاح وجرح تسعة أحدهم إصابته خطيرة، بقصف مدفعي كثيف لقوات النظام” السوري، موضحة أن الجيش التركي قام بالرد و”دمر عددا من الأهداف”.

كما أشارت إلى أن الجنود تعرضوا للقصف على الرغم من تنسيق سابق بشأن مواقع وجودهم في المنطقة.

يذكر أن تركيا تقيم 12 نقطة مراقبة في المنطقة بموجب اتفاق مع روسيا. ومؤخراً كثف النظام السوري المدعوم من روسيا هجومه على إدلب في الأسابيع الأخيرة.