السعودية: لا كورونا.. والطلاب العائدون من الصين سالمون

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أن نتائج الفحوصات المخبرية الأولى للطلاب السعوديين العشرة العائدين من الصين جاءت سلبية، وهو ما يعني أنهم غير مصابين بفيروس كورونا.

يذكر أن طائرة سعودية كانت قد وصلت، الأحد، إلى العاصمة الرياض وعلى متنها 10 طلاب أجلتهم من مدينة ووهان الصينية، معقل فيروس كورونا، وذلك بعد أن أعلنت الخطوط الجوية السعودية تعليق الرحلات إلى مدينة “جوانزو” الصينية.

وعند الوصول، استقبل الطلاب طاقم طبي مختص وكشف عليهم، ثم أعلن أنهم سيبقون تحت الحجر الصحي احترازياً، مؤكداً عدم وجود أية أعراض للإصابة بفيروس كورونا لديهم، إلى أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، سلامة الطلاب تماماً.

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السعودية تثمّن جهود الصين

من جهة أخرى، ثمّن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأحد، جهود السلطات الصينية في إجلاء الطلاب العشر من ووهان.

وأفاد التلفزيون بأن السلطات الصينية وافقت على رحلة الطيران الخاصة التي أعادت الطلاب إلى السعودية .