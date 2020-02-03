كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تضع قواعد أكثر صرامة بشأن جرائم الإرهاب بعد هجوم لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأنه سيضع قواعد أكثر صرامة بشأن إطلاق سراح الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إرهاب بعد أن أصاب مهاجم إسلامي شخصين في حادث طعن بعد أيام من إطلاق سراحه في منتصف الطريق خلال فترة سجنه.

وقال "جونسون"، إن الحكومة ستعلن عن تغييرات جوهرية في التعامل مع الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إرهابية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقالت وزير الداخلية، بريتي باتيل: "ستستند هذه التدابير إلى الإجراءات التي اتخذناها بالفعل"، مضيفة، أنه سيكون هناك تشريع لإنهاء الإفراج المبكر عن سجن مجرمي مكافحة الإرهاب.

وأوضحت "باتيل": "من الصواب أن يتم إبقاء هؤلاء الأفراد وراء القضبان".

وقد ناقش السياسيون البريطانيون مرارًا قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالإرهاب، وتزايدت الدعوات بعد أن قتل مدان سابق شخصين وجرح ثلاثة آخرين قبل أن تُطلق الشرطة النار عليه بالقرب من جسر لندن في نوفمبر.

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وذكر "جونسون"، أنه منذ ذلك الهجوم ، "تحركت الحكومة بسرعة لإدخال حزمة من التدابير لتعزيز كل عنصر من عناصر ردنا على الإرهاب - بما في ذلك عقوبات السجن الأطول ومزيد من الأموال للشرطة".

قتل سوديش عمان، الذي سجن في عام 2018 بسبب حيازته لوثائق إرهابية ونشر منشورات إرهابية، برصاص الشرطة يوم الأحد بعد أن دخل في الهياج بسكين 10 بوصة (25 سم) مسروق في شارع مزدحم في لندن.

وكان "عمان" قد أشاد سابقًا بتنظيم "داعش"، وشارك مجلة على الإنترنت لـ"القاعدة" وشجعت صديقته على قطع رأس والديها.

تم إطلاق سراح مهاجم الأحد، عمان، من السجن، وفقاً للشرطة، بعد أن سُجن بسبب ترويجه مواد إسلامية عنيفة.

كانت عمان تحت المراقبة وقت الهجوم من قبل الشرطة المسلحة ، التي قتلت بالرصاص.