كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا.. شركات الطيران في العالم تقيد السفر إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت العشرات من شركات الطيران من آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، رحلاتها إلى الصين حيث فرض مزيد من الدول قيودًا على دخول المسافرين من البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل. حسبما ذكرت وكاة رويترز.

وتم الغاء حوالى 10 الاف رحلة مقررة داخل الصين وخارجها منذ اندلاع فيروس كورونا فى ووهان حتى 28 يناير، ووفقا لتقرير صادر عن شركة ابحاث السفر سيريوم.

وقال بيتر موريس، كبير الاقتصاديين في أسيند باي سيريوم "بينما تلعب الصناعة دورها للمساعدة في منع انتشار الفيروس، فإن اندلاع المرض سيؤدي حتما إلى تعطيل كبير للجداول الزمنية، وأنماط السفر على المدى القصير والمتوسط".

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 361 في الصين، متجاوزًا 349 حالة وفاة في البلاد منذ اندلاع سارس في عامي 2002، و2003. وتحظر الدول دخول الزائرين الذين لديهم سجل سفر حديث إلى الصين وتعليق الرحلات الجوية، مما يعزل البلاد التي يزيد عدد سكانها عن 1.3 مليار شخص.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، ولكنها أضافت أن القيود المفروضة على التجارة والسفر ليست ضرورية.

ومع ذلك، اتسعت القيود المفروضة على السفر من الصين وإليها وسط خوف من انتشار الفيروس، حيث حظرت البلدان الدخول، ووقف الرحلات الجوية، على عكس نصيحة منظمة الصحة العالمية.

وتعتبر الفلبين والولايات المتحدة واستراليا وسنغافورة ونيوزيلندا وفيتنام هي من بين الدول التي رفضت دخول الرعايا الأجانب الذين زاروا الصين مؤخرًا.

وأوقفت الخطوط الجوية القطرية العمانية، والخطوط الجوية العربية السعودية رحلاتها إلى الصين يوم السبت.

وصرح طيران الإمارات، اليوم الإثنين، أنها ستتحول إلى طائرة بوينج 777 الأصغر حجمًا من إيرباص A380، على طرق إلى البر الرئيسي للصين تبدأ من 5 فبراير وحتى 1 مارس.

فيما يلي قائمة بالدول وشركات الطيران الأخرى التي وضعت قيودًا على السفر إلى الصين:

• أستراليا

سوف تمنع أستراليا دخول أي شخص يصل من البر الرئيسي للصين، باستثناء مواطنيها أو المقيمين فيها، أو أفراد أسرهم وطاقمها. كما حذر المسافرين من الذهاب إلى الصين.

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وستقوم الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس إيرويز" بتعليق خدماتها إلى الصين اعتبارًا من 9 فبراير، وفقًا لشركة بلومبرج.

• كندا

ونصحت كندا المواطنين بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين، وأوقفت طيران كندا رحلاتها إلى بكين وشانجهاي. من المتوقع أن يستمر التعليق حتى 29 فبراير.

• مصر

أوقفت مصر للطيران رحلاتها إلى الصين "حتى يستقر الوضع"، وفقًا لموقعها على الإنترنت. وتم تعليق رحلات هانغتشو منذ الأول من فبراير وسيتم تعليق بكين وقوانغتشو، اعتبارًا من 4 فبراير.

• فنلندا

ستقوم فين إير بإلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى البر الرئيسي للصين بين 6 فبراير، و29 فبراير

• فرنسا

حثت فرنسا المواطنين على عدم السفر إلى الصين، ستبقى الخطوط الجوية الفرنسية خارج الصين حتى 9 فبراير.

• ألمانيا

علقت لوفتهانزا خدماتها للصين حتى 9 فبراير.

• هونج كونج

منعت هونج كونج دخول سكان مقاطعة هوبى الصينية. ستقوم كاثي باسيفيك بخفض طاقة رحلاتها إلى الصين بنسبة 50 في المائة أو أكثر حتى نهاية مارس.

• الهند

قالت الهند إن حاملي جوازات السفر الصينية وأولئك الذين يعيشون في الصين، والذين يحملون تأشيرات إلكترونية للهند، لن يتمكنوا من الدخول. وأوقفت طيران الهند وإنديجو الرحلات الجوية بين بعض المدن الهندية والصين.

• إيطاليا

علقت إيطاليا جميع الرحلات الجوية من الصين وهونج كونج وماكاو وتايوان حتى 28 أبريل.

• اليابان

حثت اليابان مواطنيها على عدم السفر إلى الصين، ومنعت دخول الأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا.

• كينيا

أوقفت الخطوط الجوية الكينية رحلاتها من وإلى قوانغتشو حتى إشعار آخر.