كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: تركيا تعتبر القوات السورية "أهدافاً" حول مواقعها في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح متحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بعد أن قالت أنقرة إن أربعة من جنودها قتلوا في قصف سوري، بأن تركيا ستنظر إلى قوات الحكومة السورية على أنها "أهداف" حول مراكز المراقبة التركية في شمال غرب إدلب.

وقال عمر عمر جيليك لشبكة "سي إن إن تورك": "النظام السوري من الآن فصاعدًا هدف لنا في المنطقة بعد هذا الهجوم. نتوقع ألا تقوم روسيا بحماية النظام أو حمايتهم لأنه بعد الهجوم الواضح على قواتنا المسلحة، فإن قوات النظام حول مراكزنا هي أهداف"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، أن الحكومة السورية "تتصرف كمنظمة إرهابية" وأنه سيتم إجراء محادثات مع المسؤولين الروس، الذين يدعمون الحكومة السورية، حول الوضع في منطقة إدلب.

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأن تركيا ستواصل الرد على الهجمات على قواتها في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، بعد أن قالت الحكومة، إن أربعة جنود أتراك قتلوا وجرح تسعة آخرون جراء قصف الحكومة السورية.

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وقال "أردوغان" للصحفيين في اسطنبول: "لقد ردينا على هذا النوع من الهجمات وسنواصل القيام بذلك، سواء كان ذلك بالمدفعية أو بمدافع الهاون. نحن مصممون على مواصلة عملياتنا من أجل أمن بلدنا وشعبنا وإخواننا في إدلب"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف الرئيس التركي: "أولئك الذين يشككون في عزمنا سوف يفهمون قريبًا أنهم ارتكبوا خطأً".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العمليات مستمرة في إدلب وتم استهداف 40 موقعا هناك.

وأوضح أن طائرات من طراز F16 شاركت في العمليات، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وأكد "أردوغان"، أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل ما بين 30 و35 عسكريا من الجيش السوري في العملية التركية، وأن مسؤولين أمنيين أتراك يعقدون محادثات مع روسيا بشأن هذه العمليات.