كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خسائر الاقتصاد الصيني بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، عن تراجع النمو الاقتصادي في الصين 0.2 % في الربع الأول 2020 بسبب كورونا.

وتوقع خبراء الاقتصاد، أن تبلغ قيمة خسائر الصين بسبب فيروس كورونا 62 مليار دولار، فيما حاولت السلطات التصدي لانتشار الفيروس الذي أودى بحياة شخصًا مع إصابات مؤكدة يتجاوز عددها الـ14 ألف إصابة، الأمر الذي يزيد الضغط على كاهل الاقتصاد في البلاد.

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وقال خبراء الاقتصاد، إن هبوط بهذه النسبة في الصين يعني خسائر بالنمو تصل قيمتها إلى 62 مليار دولار، ولكن السؤال هل تستطيع الصين تحمل مثل هذه الضربة؟ خصوصا في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد العام الماضي أضعف نمو منذ ثلاثة عقود بمواجهة ارتفاع قيمة الدين وتداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وخصصت الحكومات المركزية والإقليمية ما قيمته 12.6 مليار دولار للانفاق على العلاجات والمعدات الطبية، في الوقت الذي تقوم فيه البنوك الرئيسية في البلاد بخفض نسب الفائدة على الأفراد والشركات الصغيرة في أكثر المناطق تضررا مع إعلان السماح بتأجيل سداد الافراد لأقساط القروض الخاصة بهم في منطقة ووهان لعدة أشهر إن فقدوا مصدر دخلهم بسبب ما يحصل.