كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول يمني: حزب الإصلاح يدمر عقيدة الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار وزير الإعلام اليمني فهد الشرفي، إن حزب الإصلاح اليمني، يدمر العقيدة القتالية لأفرادهم المنتمين للجيش.

وأضاف الشرفي، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية، أن حزب الإصلاح عمل وخلال ثلاث سنوات على نزع العداء لجماعة الحوثي لدى أفراده في الجيش وشحنه بدلاً عن ذلك بالعداء للإمارات والجنوب وطارق عفاش.

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وتابع: هذا التدمير للعقيدة القتالية للمقاتل المحسوب على الإصلاح ذراع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن تسبب في انهيار جبهة نهم شرقي صنعاء.

وكان الشرفي قد اتهم، أفراد الإصلاح في الجيش بارتكاب فساد مالي وقال: "هناك خلل مالي وإداري، لكن ومعنوي ونفسي أيضاً"، وشدد على دراسة "أسباب نكسة" الجيش الوطني في جبهة نهم "بلا مكابرة".