كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: الولايات المتحدة تنشر الخوف بعد تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تصرفت لتوليد الخوف ونشره في أعقاب تفشي فيروس كورونا في الصين بدلا من تقديم أي مساعدة كبيرة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هوا تشون ينج، إن الولايات المتحدة كانت أول دولة تقترح انسحابًا جزئيًا لموظفي سفارتها، وأول دولة تفرض حظرًا على سفر المسافرين الصينيين.

وأضافت هوا في مؤتمر صحفي على الإنترنت "كل ما فعلته لا يمكن إلا أن يخلق وينشر الخوف، وهو مثال سيء"، مضيفةً أن الصين تأمل في أن تصدر الدول أحكامًا واستجابات معقولة وهادئة وقائمة على العلم.

أعلنت حكومة كازاخستان، أمس الأحد، أن كازاخستان أجلت 83 من مواطنيها معظمهم من الطلاب من مدينة ووهان الصينية التي تشكل مركز وباء فيروس كورونا جديد.

وصرحت محطة التلفزيون المركزية الصينية، اليوم الأحد نقلًا عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن عدد القتلى في الصين بعد تفشي المرض بلغ 304 حتى نهاية يوم السبت.

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وأعلنت سنغافورة والولايات المتحدة يوم الجمعة عن إجراءات لحظر الرعايا الأجانب الموجودين في الصين مؤخرًا من دخول أراضيهم، بالإضافة إلى أستراليا.

وفرضت روسيا قيود التأشيرة، وسوف تبدأ في إجلاء مواطنيها الروس يومي الاثنين والثلاثاء، حسبما ذكرت وكالات أنباء انترفاكس وتاس.

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن اليابان تعتزم إرسال طائرة مستأجرة أخرى في منتصف الأسبوع أو في وقت لاحق لإعادة المواطنين اليابانيين الذين ما زالوا في هوبى.

وأكملت الصين بناء واحد من مستشفيين متخصصين جديدين في ووهان لعلاج مرضى الفيروس التاجي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية يوم الأحد. وقال التقرير ان مستشفى هووشينشان الذي يضم 1000 سرير بني في ثمانية أيام ويمكنه استقبال المرضى اعتبارا من يوم الاثنين.

وخضعت هوبى للحجر الصحي الافتراضي خلال الأسبوع الماضي، مع إغلاق الطرق وإغلاق وسائل النقل العام. مددت المقاطعة عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة إلى 13 فبراير في محاولة لاحتواء تفشي المرض.

