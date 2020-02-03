كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: "الإصلاح" ينسق مع تنظيم القاعدة لإجهاض إتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى حزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، من أجل إجهاض إتفاق الرياض والقضاء على كافة الجهود التي تبذلها السعودية لإنجاحه، خلال التنسيق مع تنظيم القاعدة.

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وقالت المصادر اليمنية، إن الحزب يحاول الدفع بتنظيم القاعدة لإسقاط أبين بيده بالتزامن مع عمليات الإنسحاب لقوات الإصلاح التي يتوقع أن تشهدها المدينة خلال الأيام القادمة في إطار التنفيذ الإجباري لبنود إتفاق الرياض .

ويهدف حزب الإصلاح من إسقاط المدينة بيد القاعدة هو إشغال التحالف العربي بمعارك جانبية لتأخير تنفيذ بنود الإتفاق الذي يضع حداً لخيانات حزب الإصلاح ولتحركاتهم التي تصرف الأنظار على الهدف الرئيسي المتمثل بتحرير العاصمة صنعاء من العناصر الإنقلابية، نقلًا عن موقع اليمن العربي.