طوطو والبيغ.. تعاون جديد بينهما و”الكلاش” حاضر بقوة

أصدر مغني الراب، دون بيغ، أغنية مشتركة مع مغني الراب طوطو، بعنوان “D.D.D”، في ثاني تعاون فني بينهما، بعد أغنية “Hors série”، التي كانت بحضور مغنيي الراب “ختك”، و”دراغانوف”، المنتج.

ويأتي ثاني تعاون بين دون بيغ، وطوطو، بعدما عبر الأول عن إعجابه بمستوى الثاني، وأثنى عليه في فترة كان قد هاجمه فيها عدد من مغنيي الراب الآخرين من جيل الشباب، عبر أغنية “170kg”.

واختار البيغ، وطوطو أن يكون عملهما المشترك الثاني بعيدا عن الأغاني التجارية، إذ لا يمكن أن يبث عبر الاذاعات، لأن كلماته تحتوي على ألفاظ نابية.

ويسير طوطو في مسار تصاعدي في الآونة الأخيرة، إذ سطع نجمه في ساحة الراب بين أقرانه من الجيل الجديد، قبل أن يجد تفاعلا من طرف أحد نجوم الجيل القديم، لتوطيد العلاقة بين الجيلين، عكس السابق، إذ كان كل جيل ينتقد الآخر.