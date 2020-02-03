أمن فاس يشهر السلاح الوظيفي لتوقيف شخص عرض حياة عناصر الشرطة للخطر

اضطرت عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة التابعة لولاية أمن فاس، مساء أمس الأحد، لإشهار أسلحتها الوظيفية دون اللجوء إلى استعمالها، وذلك خلال تدخل لتوقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة سكر واندفاع قوية، وعرض حياة عناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن فاس كانت قد توصلت بإشعار حول قيام ثلاثة أشخاص، كانوا في حالة سكر متقدمة، بإحداث الفوضى بالشارع العام بشكل ي هد د سكينة وسلامة المواطنين بحي بندباب، وهو الأمر الذي استدعى تدخل أقرب دورية لشرطة النجدة من أجل توقيفهم.

وأفاد البلاغ، بأن أحد المشتبه فيهم عرض عناصر الأمن لمقاومة عنيفة، باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر موظفا الشرطة لإشهار أسلحتهما الوظيفية، بشكل مكن من تحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية من أجل توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.