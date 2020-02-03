رئيس إنتقالي عدن يتفقد المنزل الذي تعرض للحريق

الإثنين 3 فبراير 2020

تفقد الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن صباح اليوم الإثنين، موقع الحريق الذي اندلع مساء أمس في أحد المنازل بحافة حسين في مدينة كريتر بمديرية صيرة.



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وأطلع الوالي على حجم الاضرار التي خلفها الحريق الهائل الذي شب في ساعة متأخرة من مساء أمس بمنزل أحد المواطنين.

والتهمت النيران المنزل المكون من 4 أدوار راح ضحيته امرأتين الأم 60 عاماً وابنتها 35 عاماً، وإصابة عدد من الأطفال بحالات اختناق.