- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتهم أمريكا بالعمل على نشر الذعر من فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
قالت الصين إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي مساعدة " ملموسة" خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، وبدلا من ذلك تعمل على " نشر الذعر".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينج " على حد علمي، الحكومة الأمريكية لم تقدم أي مساعدة ملموسة للجانب الصيني بعد".
وتابعت" على العكس، كانت أول دولة تسحب طاقم عملها القنصلي من ووهان، وأول دولة تشير إلى سحب جزئي لطاقم السفارة، والأولى التى تعلن عن حظر دخول المواطنين الصينيين عقب أن أوضحت منظمة الصحة العالمية أنها لا توصي أو حتى تعارض السفر بالإضافة إلى القيود التجارية ضد الصين".
وبينت أن الصين على ثقة في أنها ستفوز " بالحرب" ضد هذا الوباء، وتحمى حياة المواطنين والأجانب داخل حدودها.
وأضافت أن البلاد في حاجة لأقنعة الوجه الطبية وسترات وقائية ونظارات للحماية
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تتهم أمريكا بالعمل على نشر الذعر من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.