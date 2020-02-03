الصين تتهم أمريكا بالعمل على نشر الذعر من فيروس كورونا

الإثنين 3 فبراير 2020

قالت الصين إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي مساعدة " ملموسة" خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، وبدلا من ذلك تعمل على " نشر الذعر".



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينج " على حد علمي، الحكومة الأمريكية لم تقدم أي مساعدة ملموسة للجانب الصيني بعد".

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وتابعت" على العكس، كانت أول دولة تسحب طاقم عملها القنصلي من ووهان، وأول دولة تشير إلى سحب جزئي لطاقم السفارة، والأولى التى تعلن عن حظر دخول المواطنين الصينيين عقب أن أوضحت منظمة الصحة العالمية أنها لا توصي أو حتى تعارض السفر بالإضافة إلى القيود التجارية ضد الصين".

وبينت أن الصين على ثقة في أنها ستفوز " بالحرب" ضد هذا الوباء، وتحمى حياة المواطنين والأجانب داخل حدودها.

وأضافت أن البلاد في حاجة لأقنعة الوجه الطبية وسترات وقائية ونظارات للحماية