شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 8 إصابات بـ«كورونا».. أمريكا تعلن الحجر الصحي على ألف شخص والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” استعدادها لفرض الحجر الصحي على ألف شخص عائدين إلى الولايات المتحدة من الخارج، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة، في بيان لها، أمس الأحد، إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وافق على طلب وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، لتقديم الدعم لإسكان 1000 شخص قد يحتاجون إلى الحجر الصحي عند وصولهم من الخارج، وأن الوزارة ستوفر عدة مرافق قادرة على إيواء ما لا يقل عن 250 شخصًا حتى 29 فبراير المقبل”.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت حالة الطوارئ للصحة العامة بسبب انتشار فيروس كورونا، كما أعلنت عن وضع 200 شخص تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، في الحجر الصحي في قاعدة مارس الجوية في كاليفورنيا الأربعاء الماضي، كما أوصت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها بعدم السفر إلى الصين، ورفعت الوزارة تحذيرها من السفر إلى المستوى الرابع.
ويبلغ عدد حالات الإصابة بالمرض المسجلة 8 حالات في ولاية ماساتشوستس وأريزونا وكاليفورنيا وواشنطن، كما تم الإعلان عن الاشتباه في حالة جديدة في نيويورك.
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