شكرا لقرائتكم خبر عن 556 قتيلاً حصيلة ضحايا الاحتجاجات العراقية والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت مفوضية حقوق الانسان العراقية مقتل 556 متظاهرا وإصابة 23546 آخرين منذ انطلاق الاحتجاجات في أنحاء البلاد في اكتوبر الماضي، وحتى نهاية يناير الماضي.
وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن عدد ضحايا المظاهرات وصل إلى 556قتيلا، بينهم 17 من منتسبي الأمن ، مشيرا إلى إصابة 23546،بينهم 3519 من الأمن.
وأشار البياتي إلى اعتقال 2713 متظاهرا، بقي منهم 328 قيد الاحتجاز، وقال:" عدد المخطوفين بلغ 72 أطلق سراح 22 منهم".
كما لفت إلى أن حالات الاغتيال بلغت 49 حالة، توفي منها 22 وأصيب 13، وباءت 14 محاولة بالفشل، موضحا أن إجمالي الأضرار، عامة وخاصة، بلغ 418.
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