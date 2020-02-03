الأردن: استوردنا من العراق 380 ألف برميل نفط الشهر الماضي

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أنّ إجمالي كمية النفط العراقي الخام الذي استقبلتها مصفاة البترول الأردنية، خلال شهر كانون الثاني الماضي، بلغ 380 ألف برميل، بمعدل 12 ألف برميل يومياً. ويأتي استيراد نفط العراق في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، في شباط 2019، وبموجبها يشتري الأردن النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام. ويشتري الأردن النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) على أساس معدل سعر خام برنت الشهري، يحسم منه فرق كلف النقل والفرق بالمواصفات.



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