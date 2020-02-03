شرطة النجف توجه رسالة الى متظاهري المحافظة

وجهت قيادة شرطة النجف، الاثنين، رسالة الى متظاهري المحافظة، فيما دعت الى التعاون التام مع جميع الأجهزة الأمنية.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "واجبنا الوطني والإنساني يفرض علينا حماية جميع المتظاهرين"، داعية المتظاهرين الى "البقاء في ساحة الصدرين وعدم الخروج منها لضمان سلامتهم".

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واضافت انه "من أجل حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم ومنع اي مندس او مخرب من التجاوز عليهم واستغلال اسم المتظاهرين"، مثمنة "حرص المتظاهرين ودورهم في الدفاع عن حقوق جميع أبناء الشعب العراقي والمطالبة بالحقوق المشروعة له بشكل سلمي كما أكد عليه الدستور الذي كفل حرية التعبير والتظاهر".

ودعت القيادة "الجميع الى التعاون التام مع جميع الأجهزة الأمنية التي واجبها حماية ساحة التظاهر وضمان أمن وسلامة المتظاهرين"، مثمنين "كل الجهود التي تعمل على سلمية التظاهرات وخصوصا في مدينة السلام مدينة الإمام علي عليه السلام التي تنعم بالاستقرار والأمان بفضل تعاون الجميع معنا".