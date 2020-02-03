كشف مصدر سياسي، عن مباشرة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بمشاورات تشكيل الحكومة والية اجراء انتخابات مبكرة، فيما توقع ان يكون هناك يكون الابتزاز من خلال التصويت على تمرير الحكومة
وقال المصدر ان "رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي باشر اليوم مشاورات تشكيل الحكومة، بلقاءات مع قوى سياسية عدة، تهدف لطرح برنامجه الحكومي وآلية الذهاب لانتخابات مبكرة خلال مدة لا تتعدى منتصف العام المقبل"، مبينا ان "علاوي التقى أمس الأحد، بمحللين وباحثين في جلسة ودية غير رسمية، استمع منهم خلالها لساعات عدة صوت الشارع".
واضاف ان "غالبية الكتل السياسية أبلغت علاوي زهدها بحصصها من الوزارات"، موضحا ان "هذا الأمر سمعناه في حكومات ماضية، ولم يتحقق منه شيئاً، وفي العادة، يكون الابتزاز من خلال التصويت على تمرير الحكومة، والذي سيكون بالنسبة لحكومة علاوي، نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل على أبعد تقدير".
وتابع أنّ "الحكومة إلى الآن قد لا يتجاوز عدد وزرائها الخمسة عشر، وعلاوي ما زال حبيس عقدة التوازن المذهبي، لأنّ الجو العام لدى الكتل السياسية هكذا".
وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، اول أمس السبت، وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة في العراق.
واصدر علاوي في كلمة عقب تكليفه جملة من التعهدات ابرزها عدم قبول اي مرشح يتم فرضه من قبل القوى السياسية في تشكيل حكومته، والمضي في التهيئة لانتخابات برلمانية مبكرة، وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة قتلة المحتجين، داعيا الى ضرورة استمرار التظاهرات في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط توقعات بحصول ابتزاز لتمريرها..علاوي يبدأ بمشاورات تشكيل الحكومة والية اجراء انتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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