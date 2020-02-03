"شيوعي ونعسان وقصير".. ترامب يسخر من منافسيه المحتملين

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأحد، هجوما على منافسيه المحتملين في الانتخابات الرئاسية، واصفا أحدهم بـ"شيوعي ومجنون" وآخر بـ"نعسان" وثالث بـ"قصير".

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" عشية انتخاب الديمقراطيين لمرشحهم بالانتخابات الرئاسية في ولاية آيوا الواقعة غرب أمريكا: "لدي ألقاب صغيرة لهم جميعا".

ووصف ترامب السيناتور بيرني ساندرز الذي تزداد فرصه أمام منافسيه الديمقراطيين، قائلا: "أعتقد أنّه شيوعي. أفكّر بالشيوعية عندما أفكّر ببيرني".

وواصل هجومه عليه واصفا المرشح الديمقراطي المحتمل بـ"بيرني المجنون"، متهما مرة أخرى منافسي ساندرز الديمقراطيين بأنهم "يزورون نوعا ما الانتخابات ضده".



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وعن نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية، فقال عنه ترامب إنه ما أن يراه حتى "أفكر بالنعاس.. إنه جو النعسان".

أما عن المرشح المحتمل مايكل بلومبرج، فوصفه ترامب بأنه "صغير البنية جدا"، مؤكدا أن الملياردير والرئيس السابق لبلدية نيويورك طلب أن يوضع له "صندوق" خلف المنصة كي يقف عليه خلال المناظرات التلفزيونية.

واستطرد ترامب: "لا مشكلة في أن تكون صغيراً، لكنه يريد صندوقا للمناظرات، لماذا ينبغي أن يحقّ له بذلك؟"

وسارعت الحملة الانتخابية لبلومبرج إلى نفي ما قاله ترامب؛ إذ قالت جولي وود، المتحدثة باسم الحملة، إن "الرئيس يكذب بشكل مرضي بشأن كل شيء: شعره المزيف، ووزنه الزائد وسمرة بشرته الاصطناعية".

وينطلق السباق نحو قيادة البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني أي في غضون 275 يوماً.