عباس ينقل مواجهة "صفقة القرن" لمجلس الأمن "قريبا"

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيتوجه إلى مجلس الأمن الدولي قريبا لطرح موقف بلاده من خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وخلال ترأسه اجتماعا للحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية، الإثنين، قال عباس: "العرب جميعا وقفوا وقفة رجل واحد معنا".



وأضاف في إشارة إلى القرار الذي اعتمده وزراء الخارجية العرب قبل يومين: "لم يحصل أي تعديل على أي كلمة في المشروع الذي قدمناه وإنما كل ما قدمناه اعتمد من قبل مجلس الوزراء العرب".

وكان وزراء الخارجية العرب أكدوا، عقب اجتماعهم الطارئ السبت، أن التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية تعد أحد أهم عوامل استعادة السلام في منطقة الشرق الأوسط، مطالبين بضرورة إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الـ4 من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح عباس أن الفلسطينيين في تحركهم على المستوى الدولي يستندون إلى الشرعية العربية، لافتا إلى أنه سيتوجه خلال الأيام القادمة إلى مجلس الأمن الدولي لطرح الموقف الفلسطيني من الخطة الأمريكية.

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ونوه بأن الرؤية التي سيقدمها إلى مجلس الأمن قريبا لن تختلف كثيرا عن التي قدمها للجامعة العربية، مضيفا "لكن سنرفض المشروع ونطلب المفاوضات لأننا لسنا عدميين، نرفض ونقول ماذا نريد".

كما شدد على أن الفلسطينيين يرفضون أيضا "أن تكون أمريكا وسيطا لوحدها ويجب أن تكون معها اللجنة الرباعية ودول أخرى عربية وأوروبية".





وكان ترامب أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وادعى أن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة، بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

وزعم أن خطته للسلام ستمنح الفلسطينيين ضعف مساحة الأراضي المعروضة عليهم سابقا، موجها حديثه لنظيره الفلسطيني قائلا: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة والعديد من الدول ستعاونك طول الطريق".

وتظاهر آلاف الفلسطينيين، في رد فعل مباشر، بالضفة الغربية وغزة؛ احتجاجا على خطة ترامب، معلنين رفضهم هذه الخطة وتمسكهم بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين.