انت الان تتابع رئيس الوزراء الياباني: تطوير أجهزة للكشف السريع عن حالات الإصابة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن بلاده بدأت تطوير أجهزة اختبار من أجل الرصد السريع لحالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجدي.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية عن آبي القول أمام لجنة الموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين إنه سوف يتم توسيع إجراءات الفحص للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن المسؤولين يعملون على وضع إطار عمل من شأنه السماح للشركات الخاصة والمؤسسات العامة بإجراء اختبارات لرصد أي حالات إصابة بالفيروس.

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وأشار آبي إلى أهمية تعزيز المنظومة الحكومية للتعامل مع الأمراض المعدية، مضيفا أنه يجرى باستمرار مراجعة نظام إدارة الكوارث.

وأكد رئيس الوزراء أنه يضع صحة المواطنين وحياتهم كأولوية، وأنه سوف يعمل على تطبيق الإجراءات الضرورية للتعامل مع الوضع الذي يتغير يوما تلو الآخر.

وكان عدد الوفيات الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا في الصين قد ارتفع إلى 361 شخصا، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الصينية اليوم.