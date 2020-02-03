شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاع الروسية تكذب أردوغان: المقاتلات التركية لم تقصف مواقع سورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 كذبت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد زعمه أن طيران بلاده شن هجمات على مواقع شمال غربي سوريا.

وقالت الدفاع الروسية إن الطائرات التركية لم تدخل أجواء سوريا ولم يتم تسجيل ضربات ضد مواقع القوات السورية. Advertisements وأضافت في بيان أن وحدات تركية تحركت في إدلب دون إخطار روسيا وتعرضت لقصف سوري. وأعلن أردوغان، الإثنين، استهداف 40 موقعا في سوريا، لافتا إلى استخدام مقاتلات إف 16 في عملية إدلب. والجمعة الماضي، كذبت روسيا أردوغان بعد اتهامه موسكو بخرق اتفاقية الهدنة بشمال سوريا.

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