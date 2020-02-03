أمريكا تعرض على الصين إرسال خبراء للمساعدة في مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة عرضت إرسال كبار خبرائها في مجال الصحة العامة على الصين لمساعدتها في التصدي لتفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، لكن بكين لم ترد حتى الآن. ووفقاً لوكالة أنباء بلومبرغ، قال أوبراين في برنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة "سي بي إس" الأمريكية، إن "الفيروس يثير قلقاً على مستوى العالم، ونريد مساعدة زملاءنا الصينيين إذا كان بإمكاننا ذلك". وقال إننا "قدمنا العرض وسنرى إذا كانوا سيقبلون". وقال أوبراين عن بيانات فيروس كورونا من الصين، إن "الصينيين يقدمون لنا حتى الآن معلومات، ونتعامل مع ذلك على أنه أمر مجد". وأكد أوبراين الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها والمعاهد الوطنية للصحة لديها أفضل خبراء في العالم، مشيراً إلى أن مسؤولي الصحة الصينيين حتى الآن يقدمون معلومات وأن الولايات المتحدة "تأخذ ذلك بأنه أمر يستحق، لكن في الوقت نفسه نقوم بالمراقبة من أنفسنا". وتتخذ الولايات المتحدة خطوات، بشكل فعلي لتقييد دخول الأشخاص الذين سافروا إلى إقليم هوبي، مركز تفشي الفيروس في الصين. وأصبح المواطنون الأمريكيون عرضة للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، بينما تم حظر دخول الأجانب الذين كانوا في الصين. كما تم قصر رحلات الطيران القادمة من الصين على 7 مطارات أمريكية. ويشدد مسؤولو الصحة الأمريكيون على أن الخطر متدن بالنسبة لأن يصاب به الأمريكيون. وحتى اليوم الأحد، لم يتم تأكيد سوى 8 حالات فقط، ومعظمها لأشخاص كانوا في الصين الشهر الماضي. وقال أوبراين، إنه "ليس هناك داع للهلع بالنسبة للأمريكيين". وأضاف، أننا "نعتقد أن مستوى الخطر متدن في الولايات المتحدة".

