فرنسا تشدد على ضرورة حل الدولتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

عبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان اليوم الأحد، عن "تحفظات" بلاده حيال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي مشدداً على ضرورة "دولتين حقيقيتين". وقال في مقابلة تلفزيونية، "هناك إطار هو القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وهناك هدف وهو وجود دولتين يسود أمن بينهما وبحدود معترف بها دولياً، دولتان حقيقيتان مع كافة الصلاحيات المرتبطة بالدول وكذلك مجمل الواقع الديموغرافي والمادي المرتبط بدولة". وأضاف، "ثم هناك منهجية وهي التفاوض. وفي الوضع الحالي المبادرات الأحادية الجانب ليست مثمرة آلياً بالتالي لدينا علامات استفهام وتحفظات إزاء هذا الوضع". ونفى وزير الخارجية وجود أي التباس بشأن رد الفعل الفرنسي الأول على خطة ترامب كما اعتبر بعض المحللين لدى قراءة بيان وزارته الأربعاء. وأكد لودريان، "أشدنا بجهود (ترامب) وليس بنتائج الجهود". ومنحت بادرة ترامب تنازلات عديدة لإسرائيل، وكانت موضع رفض قطعي من السلطات الفلسطينية. ودعا الوزير الفرنسي إلى مباحثات مع دول المنطقة وبين الأوروبيين "لمحاولة أخذ موقف جماعي". وقال، إن فرنسا تؤيد نقاشاً في الأمم المتحدة كما يطلب الفلسطينيون، وأوضح "نقول نعم لنقاش في مجلس الأمن الدولي". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أمس السبت، أنه سيتوجه إلى مجلس الأمن للدعوة إلى مؤتمر دولي بهدف إعادة إحياء المفاوضات مع إسرائيل برعاية اللجنة الرباعية التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

