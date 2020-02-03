الصومال تعلن حالة "طوارئ وطنية" لمكافحة الجراد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

أعلنت الصومال اليوم الأحد، حالة طوارئ وطنية بسبب اجتياح الجراد لمنطقة القرن الإفريقي، إذا إن هذه الحشرات تلتهم المخزونات الغذائية لواحدة من أفقر مناطق العالم وأكثرها هشاشة. وقالت وزارة الزراعة الصومالية في بيان، إنها "تعلن حالة الطوارئ الوطنية نظراً لتزايد عدد الجراد ما يشكل تهديداً خطيراً لوضع الأمن الغذائي الهش". ويرى خبراء أن ظهور أسراب الجراد نجم عن تقلبات شديدة في الأحوال الجوية. والصومال هي أول دولة في المنطقة تتخذ إجراءات على المستوى الوطني لمكافحة أسراب الجراد الجائع. وتجتاح أسراب هائلة من الجراد تضم مليارات من هذه الحشرات، منذ أسابيع مناطق واسعة من شرق إفريقيا بسبب تقلبات مناخية قد تكون كارثية لمنطقة يضربها الجفاف والفيضانات أساساً. وقالت وزارة الزراعة الصومالية، إن "مصادر غذاء الناس ومواشيهم مهددة"، بانتشار أسراب الجراد واستهلاكها كميات هائلة من الزراعات والأعلاف. وأوضحت الحكومة الصومالية أنها اتخذت هذا القرار لتركيز الجهود على جمع الأموال لأنه من الضروري محاولة احتواء أسراب الجراد قبل موسم الحصاد في أبريل (نيسان). واجتاحت أسراب كبيرة من الجراد المنطقة من إثيوبيا إلى الصومال وحتى كينيا حيث قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) في نهاية يناير (كانون الثاني) إنها تقدر أن أحد هذه الأسراب يغطي وحده مساحة 2400 كيلومتر مربع، اي ما يعادل حجم لوكسمبورغ.

