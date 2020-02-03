توافق جزائري تونسي على الحل الداخلي للأزمة الليبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده وتونس متفقتان على أن يكون الحل للأزمة الليبية داخلياً، مؤكداً وجود توافق تام ومطلق على كل المستويات بين البلدين حول كل القضايا الدولية. وقال تبون، في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بنظيره التونسي قيس سعيد، الذي وصل في وقت سابق اليوم الأحد إلى الجزائر في زيارة رسمية: "اتفقنا على أن يكون الحل في ليبيا داخلياً، وإبعاد ليبيا عن كل ما هو أجنبي ومنع تدفق السلاح". وأضاف، "ستكون تونس والجزائر هي بداية الحل، في لقائها مع كل الليبيين إما في تونس أو الجزائر، حتى تبدأ ليبيا مرحلة جديدة لبناء مؤسسات جديدة عبر انتخابات، بشرط يقبل اقتراحنا من طرف صناع القرار في ليبيا". من جهة أخرى، عبر الرئيسان الجزائري والتونسي عن رفضهما لصفقة القرن. وجدد تبون التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، لافتاً إلى ثبات موقف الجزائر حيال القضية الفلسطينية.
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