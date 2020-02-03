56 وفاة جديدة.. والسلطات: ارتفاع عدد الضحايا إلى 360 شخصًا.. الصين تعلن حاجتها الماسة لأقنعة طبية واقية لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية، الإثنين، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 360 شخصا، بعدما أودى الفيروس المميت بحياة 56 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، حسبما نقلت "سكاي نيوز".

وأظهرت الحصيلة الجديدة، التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، أن وتيرة تفشي الفيروس لا تزال على حالها، إذ سجلت 2103 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 16480 مصاباً.

كما أعلنت الحكومة الصينية، أنها بحاجة ماسة لأقنعة طبية واقية لمواجهة فيروس كورونا، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز فى خبر عاجل لها، كانت تقارير لصحف عالمية اتهمت السلطات الصينيه بتجاهل تحذيرات مبكرة عن فيروس كورونا فى بدايته، وتعمد التعتيم على تلك التحذيرات التي أطلقها طبيب صينى والتشكيك فى صحتها، الأمر الذى ساهم فى تأخر مواجهة الفيروس القاتل. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

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ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" وغيرها من الصحف نقلا عن مواقع صينية، أن سياسة التعتيم التى اتخذتها الحكومة الصينية للتحذيرات التى أطلقها بعض الأطباء عن الفيروس بعد أن أثار الفيروس فى بداية ظهوره الأطباء، ما تسبب فى تفشي كورونا.

وبعد مرور أكثر من شهر على ظهور كورونا وتفشى الفيروس ليصل إلى أكثر من 14 ألف مصاب، فإن الدكتور لي، كان أول طبيب كتب عن الفيروس، وأكد فى مدونته وجود حالات مخيفة تشبه السارس، مطالبا بإجراءات فورية تشمل العزل والحجر الصحي للتعامل معه، وأفاد تقرير نشرته شبكة سكاي نيوز عبر موقعها الألكترونى، أن الطبيب أُرغم على توقيع مذكرة حكومية، أدانته بنشر معلومات كاذبة وبتصرفات غير قانونية، واعتقل لأيام بسبب التهمة هذه، وكان ذلك نهاية ديسمبر الماضي، لتعلن الصين مع بداية العام رسميا عن الفيروس على خلفية انتشار الفيروس سريعا.

واتهمت هذه التقارير السلطات الصينية بالمساهمة بطريقة غير مباشرة في تفشي الفيروس، عبر انتهاج أسلوب الادعاء بأن كل شيء تحت السيطرة، ففي ووهان، قامت السلطات بإغلاق سوق المأكولات البحرية منوهة لسكان المدينة بأن الإغلاق هو لغايات الصيانة والتحديث، ليتضح لاحقا، أن السوق هو منشأ الفيروس.

وكشفت السلطات الصينية، الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصا إضافيا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص.