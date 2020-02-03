اردوغان رحّب برفض الجامعة العربية لصفقة القرن: هي خطة احتلال لا خطة سلام

شدّد الرئيس ​رجب طيب اردوغان​، على أنّ "ما تُسمّى بـ"​صفقة القرن​" خطّة احتلال وليست خطّة سلام، وأنّ ما ورد من عبارات في الصفقة المذكورة، تَحمل معان خادعة".

ولفت في مؤتمر صحافي عقده في مطار أتارتورك بمدينة ​إسطنبول​، قبيل مغادته إلى ​أوكرانيا​، إلى أنّ "الصفقة تقول إنّ على الجانب ال​فلسطين​ي الاعتراف بالمستوطنات اليهودية ووقوعها داخل حدود ​إسرائيل​. وهي تضع عائقًا أمام عودة قرابة 5- 6 ملايين فلسطيني في الخارج إلى بلادهم".

وذكر اردوغان أنّ "الصفقة تقول إنّه يجب نزع ​السلاح​ من ​قطاع غزة​ وتجريد "​حركة حماس​" من أسلحتها، أي أنّ "حماس" ستسلّم سلاحها، وماذا عن أسلحة إسرائيل؟ وماذا عن أسلحتها النووية؟"، معربًا عن استغرابه من "انزعاج بعض الجهات من اجتماعه مع قادة "حماس"، الّتي تناضل من أجل استقلال بلادها". وأوضح أنّ "صفقة القرن" تعترف ب​القدس​ عاصمة غير مقسّمة لإسرائيل، فيما يعد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الفلسطينيين بأن تكون "قرية أبو ديس" عاصمة لفلسطين".

كما أعرب عن ترحيبه بـ"رفض "​جامعة الدول العربية​" لـ"صفقة القرن"، مبديًا أمله بـ"استمرار فطنة الجامعة العربية".