أعلن "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" أنّ "طائرات ​النظام السوري​ والروس تغزو أجواء إدلب وحلب، وقد نفّذت أكثر من 220 ضربة جويّة منذ ساعات الصباح الأولى". كما أفاد بـ"أنّه رصد قصفًا صاروخيًّا مكثّفًا تنفّذه ​القوات التركية​ منذ صباح اليوم على مناطق سيطرة قوات النظام و"​قوات سوريا الديمقراطية​" في محيط ​عين عيسى​ بريف ​الرقة​ الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشريّة حتّى اللحظة". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: طائرات النظام السوري والروس نفذت أكثر من 220 ضربة جوية على إدلب وحلب منذ الصباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.