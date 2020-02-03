الصحة الفرنسية: فحوص تؤكد عدم إصابة بعض المرحلين الفرنسيين بكورونا

أعلن وكيل ​وزارة الصحة​ الفرنسية أدريان تاكيه‭‭ ‬‬لقناة "بي.اف.ام" التلفزيونية أن "فحوصا أولية أجريت لنحو 20 شخصا تم ترحيلهم من ​الصين​ إلى ​فرنسا​ أظهرت عدم إصابتهم ب​فيروس كورونا​".

ووصل أكثر من 250 شخصا ينتمون لثلاثين دولة إلى فرنسا أمس، بعد نقلهم جوا من مدينة ووهان الصينية، وهي مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

وارتفعت عدد ​حالات​ الوفاة بسبب التفشي إلى 361 وأدى لتراجع في أسواق ​المال​ الصينية اليوم الإثنين.