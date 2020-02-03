الصحة الفرنسية: فحوص تؤكد عدم إصابة بعض المرحلين الفرنسيين بكورونا

أعلن وكيل وزارة الصحة الفرنسية أدريان تاكيه لقناة "بي.اف.ام" التلفزيونية أن "فحوصا أولية أجريت لنحو 20 شخصا تم ترحيلهم من الصين إلى فرنسا أظهرت عدم إصابتهم بفيروس كورونا".
ووصل أكثر من 250 شخصا ينتمون لثلاثين دولة إلى فرنسا أمس، بعد نقلهم جوا من مدينة ووهان الصينية، وهي مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.
وارتفعت عدد حالات الوفاة بسبب التفشي إلى 361 وأدى لتراجع في أسواق المال الصينية اليوم الإثنين.
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