وزير الخارجية من جدة: نجدد التزام لبنان بمبادرة السلام العربية ورفض التوطين

جدد وزير الخارجية ناصيف حتّي في تصريح له من جدة "التزام ​لبنان​ بمبادرة ​السلام​ العربية وعلى ​حق العودة​ ورفض ​التوطين​". إضغط للمزيد

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